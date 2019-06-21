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Беглов намерен обеспечить Санкт-Петербург сетью велодорожек 

Ридус + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ознакомился с ходом строительства продолжения проспекта Ветеранов на участке от улицы Пионерстроя до пересечения с проспектом Буденного.
В ходе общения с подрядчиком Беглов подчеркнул, что новые дороги обязательно должны быть оборудованы велодорожками. В противном случае, заявил чиновник, городские власти откажутся принимать эти объекты.
«Ни одной дороги не принимать без велодорожек», — цитирует Александра Беглова издание «Невские новости».
Строительство ведет АО «ПО „Возрождение“. Цена государственного контракта — 970,587 миллионов рублей.
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Политика , Общество , Александр Беглов , Санкт-Петербург
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