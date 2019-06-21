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МИД посоветовал россиянам избегать людных мест в Грузии 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянам в Грузии следует избегать людных мест, чтобы случайно не оказаться в эпицентре народного противостояния. Такое предостережение соотечественникам обнародовали в Ситуационно-кризисном центре МИД РФ.
В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, — сказано в сообщении.
С аналогичным предупреждением выступили и в Российском союзе туриндустрии.
Волнения в грузинской столице вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента и сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.
Ранее, как писал News.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что воспетое веками гостеприимство Грузии закончилось. Она отметила, что Гаврилов никогда не принимал участие в какой-либо антигрузинской деятельности и прибыл в Тбилиси с мирными целями.
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Комментарии1
Политика , Кавказ , Конфликты , Сергей Гаврилов , Мария Захарова , МИД , Российский союз туриндустрии , Грузия , Тбилиси
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