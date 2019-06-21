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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии, в Персидском заливе и несколько внутрироссийских вопросов с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе… Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе совещания обсуждалась ситуация в Грузии.
«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — отметил представитель Кремля.
МИДу было рекомендовано «предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов», сказал Песков.
«Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня», — заключил пресс-секретарь главы государства.
В совещании принимали участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Напомним, в четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.
Отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.
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Политика , Сергей Шойгу , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Сергей Иванов , Сергей Нарышкин , Владимир Колокольцев , Сергей Лавров , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Министерство обороны , Администрация Президента РФ , МИД , Госдума , Совет Федерации , Совет безопасности РФ , МВД , РИА Новости , Грузия
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