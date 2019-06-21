Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Грузии

«На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе… Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе совещания обсуждалась ситуация в Грузии.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — отметил представитель Кремля.

МИДу было рекомендовано «предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов», сказал Песков.

«Затрагивались также текущие вопросы внутри российской повестки дня», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.