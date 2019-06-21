Депутат Госдумы может стать священником

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов , выступивший накануне в кресле спикера грузинского парламента, заявил о возможности стать священником.

«Я заканчиваю семинарию и, возможно, я буду священником, и мне придётся исповедовать подобного рода людей. Я должен быть готов простить им эти грехи, но нельзя прощать обид против нашей страны, нельзя прощать откровенные нападки, угрозы, плевки в нашу страну», — заявил он телеканалу «Россия-24».

Накануне Гаврилов открыл Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера парламента, и обратился к депутатам по-русски, чем вызвал недовольство грузинской оппозиции. Позже машину Гаврилова закидали бутылками, полиции пришлось эвакуировать его из отеля в аэропорт. Он также рассказал, что радикалы облили его водой и пытались отобрать документы.