Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом провокацию радикалов в отношении российских парламентариев в Грузии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 21 июня.
"Происки Кремля": Грузия обвинила Россию в "революции"
«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — сказал Песков.
Ранее в пятницу пресс-секретарь заявил, что в Кремле обеспокоены агрессивными проявлениями в отношении граждан России.
20 июня несколько тысяч протестующих начали штурм здания грузинского парламента из-за скандала, связанного с визитом дипломата Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это вызвало общественные волнения. В результате спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
Последние новости
Иран пощадил американский военный самолет В Кремле отреагировали на протесты в Тбилиси Стало известно решение Трампа по удару в Иране
Комментарии10
Политика , Кавказ , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Ираклий Кобахидзе , Владимир Путин , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС пригрозил России и Донбассу258
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза391
Россиянка зарезала любовника за шинковкой капусты28
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено1
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России8
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
04:51
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду РФ
Оружие Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение