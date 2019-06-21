Стала известна реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», — сказал Песков.

Ранее в пятницу пресс-секретарь заявил, что в Кремле обеспокоены агрессивными проявлениями в отношении граждан России.