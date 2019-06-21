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Зеленский придумал наказание для депутатов-прогульщиков 

Lenta.ru + ещё 2 18 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о личном голосовании депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Зеленский зарегистрировал этот законопроект как неотложный, однако его текст пока не был опубликован на сайте Верховной Рады. Как пояснил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс Украины.
В случае принятия, депутаты, которые голосуют за своих коллег, будут нести ответственность в «виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов». Что касается тех депутатов, которые прогуливают парламентские заседания, то им может грозить отработка в виде общественных работ.
С момента инаугурации Владимира Зеленского Верховная Рада не поддержала ни одного из его законопроектов. Как правило, они даже не вносились на повестку дня, поскольку их внесение в повестку поддерживало меньше 226 депутатов, чьи голоса нужны для начала рассмотрения законопроекта парламентом.
Таким образом были отклонены законопроекты президента об импичменте и незаконном обогащении. Кроме того, парламент отказался отправлять в отставку правительство премьер-министра Владимира Гройсмана и отдельных членов кабинета.
Зеленский неоднократно выступал с критикой этих действий парламента, отмечая, что решение распустить Верховную Раду было правильным, поскольку депутаты продолжают «пробивать дно».
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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