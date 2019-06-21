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«Вызывает крайнее осуждение»: Кремль об инциденте в Тбилиси 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Дмитрий Песков высказал своё отношение к беспорядкам в Тбилиси, где накануне митингующие несколько раз попытались взять штурмом здание парламента. Пресс-секретарь президента РФ назвал произошедшие события «русофобской провокацией», сообщает ТАСС.
20 июня в Тбилиси прошли многотысячные митинги у здания парламента с требованием об отставке спикера Ираклия Кобахидзекидали и главы МВД Георгия Гахарии, которые, по мнению демонстрантов, допустили въезд в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, якобы участвовавшего в боевых действиях в Абхазии. По данным СМИ, в результате произошло несколько серьёзных стычек полиции с митингующими, которые несколько раз попытались прорваться в здание парламента. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, водомёты и оружие с резиновыми пулями. Грузинский Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.
"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией», — заявил Песков.
По словам пресс-секретаря главы государства, «агрессивные проявления в отношении граждан России» вызывают крайнюю обеспокоенность.
«Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный», — отметил Песков.
Комментарии3
Политика , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Минздрав РФ , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС , Тбилиси
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