В Кремле назвали произошедшее в Тбилиси русофобской провокацией

Инцидент, произошедший в Тбилиси с российскими делегатами МАП, является русофобской провокацией, данные агрессивные проявления не могут не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным как русофобской провокацией, и, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения", — сказал Песков.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.