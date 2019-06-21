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В Кремле назвали произошедшее в Тбилиси русофобской провокацией 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: ТАСС
Инцидент, произошедший в Тбилиси с российскими делегатами МАП, является русофобской провокацией, данные агрессивные проявления не могут не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным как русофобской провокацией, и, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения", — сказал Песков.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Вячеслав Володин , МИД , Госдума , Грузия , Тбилиси
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