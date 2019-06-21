Прошедшие 20 июня протесты в Тбилиси являются не чем иным, как русофобской провокацией, это вызывает серьезную обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Все то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — сказал Песков. Песков отметил, что подобные проявления русофобии вызывают серьезную обеспокоенность, и напомнил, что Грузию посещает много туристов из России. «Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Давайте не забывать, что Грузия — страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Это вопрос крайне серьезный», — добавил пресс-секретарь президента. 20 июня в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой пытались прорваться в здание парламента страны, как сообщал Sputnik Грузия. В митинге участвовали лидеры ведущих оппозиционных партий и их сторонники, представители неправительственных организаций и другие жители грузинской столицы. Главными требованиями протестующих была отставка председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведение внеочередных выборов в стране. Протесты возникли после того, как во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов сел в кресло главы грузинского парламента. После этого мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики.
В Кремле назвали русофобской провокацией протесты в Тбилиси
Фото: Аргументы Недели
Политика , В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Ираклий Кобахидзе , Госдума , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
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