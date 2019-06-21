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Путин выразил соболезнования лидерам Индии в связи с ДТП с автобусом 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с ДТП, в котором погибли дети, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями дорожно-транспортного происшествия в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в сообщении.
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