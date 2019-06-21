Рябков: США балансируют на грани войны с Ираном

"По той информации, которая поступает, совершенно очевидно, что ситуация крайне опасная. Я бы назвал это балансированием на грани войны", — сказал он.

По словам Рябкова, тот факт, что вопрос применения силы находился даже не в проработке, а на уровне принятия решения, подтверждает, что США "провоцируют ситуацию, подталкивают ее к скатыванию в пропасть открытого конфликта, сколько бы Пентагон ни пытался доказать обратное".

"У меня вообще впечатление, что там не понимают, что мы говорим. Вместо того, чтобы задуматься над содержательной частью нашего сигнала, а именно о том, что нужен политический выход из этого кризиса, они начинают рассуждать о том, что Россия якобы пытается расширить свое влияние", — констатировал дипломат.

Москва призывает Вашингтон взвесить последствия от опрометчивых шагов в отношении Тегерана. "Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов", — добавил Рябков.