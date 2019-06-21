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В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Р-Спорт
Украине и мировому сообществу стоит прислушаться к заявлению президента Чехии о принадлежности Крыма и, следуя позиции здравого смысла, признать историческую данность — воссоединение полуострова с Россией, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov заявил, что Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России.
"Это закономерное и логичное заявление, которое уже имеет неединичный характер. Это логичное продолжение того, что в итоге приведёт к урегулированию крымского вопроса на международной арене. Здравый смысл должен был давно подсказать украинским властям, что воссоединение Крыма с Россией — это историческая данность. На уровне реальной политики Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации", — сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, здравый смысл говорит о том, что Крым — давно российский и украинские власти будут вынуждены это признать.
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Комментарии1
Политика , Милош Земан , Владимир Бобков , РИА Новости , Республика Крым , Чехия
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