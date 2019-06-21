Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал протесты в Грузии

Депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов прокомментировал скандал и протесты, которые последовали после того, как он сел в кресло главы грузинского парламента во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси

«Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Кроме того, Гаврилов подчеркнул, что на таком же почетном месте он сидел в национальном парламенте Греции и Ливана, а также в других, «и не было никаких проблем».

Гаврилов рассказал, что после того, как он занял место спикера, мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики.

«Но во время перерыва в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы», — отметил он.

Депутат также опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии «и в любой другой стране».

«Это фейк-ньюс, распространенные экстремистами из числа грузинской оппозиции для того, чтобы провести провокацию и захватить парламент», — заявил он.

Возмущение из-за кресла спикера переросло в многотысячную акцию протеста, участники которой пытались прорваться в здание парламента страны, как сообщал Sputnik Грузия. В митинге участвовали лидеры ведущих оппозиционных партий и их сторонники, представители неправительственных организаций и другие жители грузинской столицы. Главными требованиями протестующих была отставка председателя парламента Ираклия Кобахидзе , а также проведение внеочередных выборов в стране.

Впоследствии лидеры правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» назвали произошедшее протокольной ошибкой.