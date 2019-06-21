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Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал протесты в Грузии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов прокомментировал скандал и протесты, которые последовали после того, как он сел в кресло главы грузинского парламента во время проведения Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.
«Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я», — сказал он в интервью газете «Коммерсант».
Кроме того, Гаврилов подчеркнул, что на таком же почетном месте он сидел в национальном парламенте Греции и Ливана, а также в других, «и не было никаких проблем».
Гаврилов рассказал, что после того, как он занял место спикера, мероприятие сорвали местные радикалы и оппозиционные политики.
«Но во время перерыва в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы», — отметил он.
Депутат также опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии «и в любой другой стране».
«Это фейк-ньюс, распространенные экстремистами из числа грузинской оппозиции для того, чтобы провести провокацию и захватить парламент», — заявил он.
Возмущение из-за кресла спикера переросло в многотысячную акцию протеста, участники которой пытались прорваться в здание парламента страны, как сообщал Sputnik Грузия. В митинге участвовали лидеры ведущих оппозиционных партий и их сторонники, представители неправительственных организаций и другие жители грузинской столицы. Главными требованиями протестующих была отставка председателя парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведение внеочередных выборов в стране.
Впоследствии лидеры правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» назвали произошедшее протокольной ошибкой.
Комментируя беспорядки, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий».
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Комментарии3
Политика , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Генассамблея ООН , Госдума , ИА Sputnik , Газета "Коммерсантъ" , Грузия , Тбилиси
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