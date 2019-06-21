Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Косачев назвал ситуацию на сессии МАП провалом грузинских властей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает ситуацию на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, где начались беспорядки после выступления российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым, провалом властей страны.
"Это провал властей Грузии. Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод. Понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений. Понятно, что любой исход противостояния будет внутригрузинским", — написал он на своей странице в Facebook.
"Но только один исход — в пользу подтверждения приверженности Грузии международному праву и своим обязательствам — будет спасением международного лица Грузии", — добавил он.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек.
В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.
Последние новости
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было" Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства "Смерть под польку с пивом": о чем не забудут евреи Кавказа
Комментарии
Политика , Сергей Гаврилов , Вячеслав Володин , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , Госдума , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России10
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение331
«Это госпереворот»: кто стоит за беспорядками в Грузии690
Российские власти взялись за ЖКХ108
Кто готовит убийство Алибасова22
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
00:26
«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире Политика
02:02
Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО
США В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение