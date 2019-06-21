«Это трагедия»: Зеленский не готов к разговору с Путиным

Михаил Поплавский. Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные согласованные решения», — сказал Поплавский.

Судя по информации, которой располагает депутат, Зеленский, действительно, планирует начать разговор с российским президентом так, как он сообщил в интервью немецкому Bild на этой неделе — с обозначения позиции о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

При этом очевидно, что разговор с Москвой в этих рамках не будет продуктивным. Во-первых, Россия не оспаривает территориальную принадлежность Донбасса, а лишь настаивает, что диалог относительно судьбы региона должен вестись непосредственно с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это условие, к слову, является одним из положений минских соглашений, под которыми Киев поставил свою подпись.

Крым и Севастополь же с 2014 года по итогам референдума являются субъектами РФ, и вопрос о территориальной принадлежности этих территорий для Москвы не стоит.

К слову, выполнение минских соглашений является для Киева международным обязательством, поскольку они одобрены Совбезом ООН , а Россия, согласно им не является стороной внутриукраинского конфликта. В то же время этот документ является краеугольным камнем установления мира в регионе, охваченном конфликтом.

Прекращение войны в Донбассе воспринимается нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским как «историческая миссия» — об этом говорит депутат Поплавский.

«Это трагедия, и мы уже пять лет не может выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — заявил депутат.

В то же время в Москве занимают выжидательную позицию, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Причина тому — в противоречивых сигналах, которые поступают из Киева. Еще в ходе предвыборной кампании Зеленский говорил о готовности к диалогу с Путиным и даже о необходимости прямых переговоров с Россией, однако после избрания и вступления в должность его заявления стали достаточно неоднозначными.

Так, буквально на следующий день после инаугурации (она прошла 20 мая) в администрации украинского лидера заявили о возможности организации референдума о статусе будущих переговоров с Россией. Буквально на следующий день Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, а уровень референдума в заявлениях понизился чуть ли не до опроса общественного мнения, после чего про эту инициативу в Киеве и вовсе предпочли забыть.

Также неочевидны и стремления Зеленского прекратить огонь в Донбассе: после его вступления в должность в ДНР и ЛНР усилились обстрелы со стороны ВСУ, что не отрицают и украинские власти, оправдывая, правда, свои действия «провокациями» со стороны ополченцев самопровозглашенных республик.

Достаточно смешанные сигналы Киев посылает и на переговорном уровне. Сначала представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Минске Леонид Кучма предлагает проработать вопрос снятия транспортной блокады Донбасса, но уже спустя непродолжительное время отказывается от авторства подобного предложения.

В целом, действия Зеленского указывают на то, что президент Украины находится под давлением со стороны националистически настроенной части украинского общества, которую не устраивает возможная нормализация контактов с Москвой.

Кроме того, усиление огня в Донбассе свидетельствует, что Зеленский не до конца контролирует ВСУ — по крайней мере руководящий состав вооруженных сил на местах.