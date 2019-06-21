Лукашенко анонсировал визит Путина в Минск 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин планирует посетить Минск в конце июня.
Глава республики отметил, что Путин намерен приехать на закрытие Евроигр, проходящих в белорусской столице, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале июня Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии.
«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», — подчеркивал президент.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.
В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.