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Лукашенко анонсировал визит Путина в Минск 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин планирует посетить Минск в конце июня.
Глава республики отметил, что Путин намерен приехать на закрытие Евроигр, проходящих в белорусской столице, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале июня Путин опровергал возможность объединении России и Белоруссии.
«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей», — подчеркивал президент.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.
В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.
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Политика , СНГ , Сергей Лавров , Максим Орешкин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , Минэкономразвития , РИА Новости , Минск
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