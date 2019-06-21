Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала акцию протеста, проходящую у здания парламента Грузии

"Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с ее резиновыми пулями и газом — прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.