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Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала акцию протеста, проходящую у здания парламента Грузии.
"Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с ее резиновыми пулями и газом — прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступают против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь штурмуют парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.
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Политика , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Russia Today , Грузия , Тбилиси
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