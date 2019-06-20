«Принципами не торгуем»: что показала «Прямая линия с Путиным»

Владимир Путин провел традиционную, 17-ю «Прямую линию». Разговор президента с россиянами продлился 4 часа 10 минут. За это время он успел ответить на 81 вопрос. Общее число обращений составило около 2,645 млн В ходе «Прямой линии» были затронуты как привычные, так и новые проблемы, волнующие россиян. Президент рассказал о нацпроектах, переработке мусора, сфере здравоохранения, поправках в статьи УК РФ , а также отношениях России с Украиной и Западом.

Президент России Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы россиян. «Прямая линия» состоялась 20 июня в 17-й раз. Эфир продлился 4 часа 10 минут. За это время глава государства успел ответить на 81 вопрос.

Темы, которые традиционно волнуют россиян, были озвучены в начале «Прямой линии». Президент сам назвал самые актуальные и острые вопросы — уровень доходов, здравоохранение, обращение с мусором и отходами. От этих тем Путин перешел сразу к национальным проектам, которые, по его словам, должны решить перечисленные проблемы, «поставить экономику на новые рельсы».

В ходе «Прямой линии» российский лидер также сообщил, что за результаты нацпроектов министры несут персональную ответственность.

«Можно и нужно понять, что является главным, чтобы обеспечить нам прорывное развитие, что является главным с точки зрения мировых тенденций, что мы должны сделать и чего добиться, чтобы обеспечить повышение уровня развития граждан», — заявил российский лидер.

Именно вокруг этой темы построена вся работа правительства, отметил президент. В каждом направлении поставлена задача, которую необходимо выполнить.

«Результаты должны чувствоваться уже сейчас: в этом году, в следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов, заработных платах», — заявил президент, после чего ведущие перешли к обращениям россиян.

О зарплатах и доходах

Первый же вопрос касался низкого уровня зарплат. Эта тема еще не раз всплывала так или иначе по ходу эфира. Владимир Путин признал, что такая проблема существует, при этом в среднем заработные платы по стране растут. Президент заявил, что в мае темпы роста составили 2,8%.

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», — сообщил Путин.

Проблема с доходами граждан, при этом, действительно существует и касается разницы в отраслях и регионах. В МЧС , например, зарплата гражданских сотрудников составляет 12-16 тыс. руб.

О социальном и мусоре

Другим, не менее важным направлением, вызывающим обеспокоенность россиян, остается тема здравоохранения. Владимир Путин назвал три основные проблемы этой отрасли — доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение.

Дефицит медработников, в частности, связан как раз с низкими заработными платами, отсутствием достойных жилищных условий для приезжих в регионы специалистов.

«Лекарственное обеспечение — это, конечно, чрезвычайно важная вещь, особенно по жизненно важным лекарствам. Из двух источников мы обеспечиваем лекарствами граждан страны — это федеральный источник и региональный. Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации. Тем не менее, мы наблюдаем сбои», — признал президент.

Ожидаемо был задан вопрос о переработке мусора. Путин заверил, что осознает в полной мере важность этой проблемы, «тем более что полигоны скапливались десятилетиями еще с советских времен». По словам президента, промышленной переработкой никто не занимался.

«Люди должны видеть результаты, это не тот случай, когда можно оттягивать на 20 лет», — заявил Владимир Путин.

О критике «Единой России»

Периодически Путин обращал внимание на смс-вопросы, которые транслировались на экранах в ходе прямой линии. Часто эти обращения граждан были острыми и президент не игнорировал даже самые неудобные из них.

В частности, в ходе прямой линии на экранах появился вопрос, куда ведет страну «эта банда патриотов из „Единой России“.

»Извините, я отреагирую на некоторые вещи, которые увидел на экране.

Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге», — заявил президент.

Путин не стал использовать слова «банда» применительно к руководителям государства 1990-х годов, но подчеркнул, что «за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность и оборонка», что привело к «гражданской войне, кровопролитию на Кавказе».

«Конечно, далеко не все люди, которые работали в 1990-е годы, несут за это ответственность, но наверняка ведь, если это произошло, есть и такие, которые эту ответственность должны нести», — сказал глава государства.

Об уголовных статьях и контроле

В ходе «Прямой линии» прозвучало сразу несколько проблем, касающихся статей Уголовного кодекса. На повестку были вынесены вопросы о пересмотре наказаний за экономические преступления, по статье за преступное сообщество, а также о злоупотреблениях в делах по наркотикам.

Владимир Путин уже не в первый раз заявил о необходимости уменьшить давление на бизнес. Он, например, согласился, что не всегда следует назначать в качестве меры пресечения арест. Что же касается темы наркотиков, то здесь президент четко обозначил, что либерализовать сферу хранения и распространения наркотических веществ — нельзя. При этом проблема существует — «26% сидельцев — это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков».

Не обошлось и без упоминания дела Ивана Голунова . Президент обозначил, что подобные инциденты недопустимы, и следует взять под контроль деятельность правоохранительных органов в этой сфере.

«Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было таких случаев, как с журналистом (Иваном Голуновым. — «Газета.Ru»), которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию», — заявил Путин.

Об экономике и санкциях

Не в первый раз президенту задают вопрос о санкциях и их влиянии на российскую экономику. И здесь, стоит отметить, риторика президента остается неизменной — санкции введены с целью сдерживания потенциала России и Китая.

При этом он отметил, что Россия потеряла с 2014 года $50 млрд, в то время как Евросоюз — $240 млрд, США — $17 млрд

В то же время, есть и положительные моменты, которые получила Москва от экономических ограничений.

«Если бы 10 лет назад сказали, что мы будем экспортировать [сельхозпродукции] в прошлом году на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись в лицо тому человеку, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: «Спасибо за добрые неисполнимые намерения». Сегодня это факт. И больше того, мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году сельхозэкспорт составил у нас $45 млрд Я думаю, что это достижимая цифра. Добьемся или нет — вопрос. Но к этому надо стремиться, это реалистичный план», — заявил российский лидер.

Об Украине, Зеленском и США

Конечно, не обошлось и без международной повестки. В первую очередь, россиян интересует Украина, особенно в свете смены власти. Кардинальных высказываний в адрес нового президента Путин не сделал. Видно, что Москва заняла выжидательную позицию по этому вопросу.

«Зеленский — талантливый человек. Помню его выступления на КВН в Москве. Все это было талантливо и смешно, а сейчас не смешно. Это не комедия, это — трагедия. Если он оказался на посту президента, то эту проблему надо решать», — заявил российский лидер.

Тем не менее, президент все же выразил недоумение тем, что Зеленский отказался вести переговоры сополченцами: «А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда подобные конфликты решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно».

Не обошлось и без уже привычной темы взаимоотношений России и США. Путин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном, при этом переговорный процесс затрудняется обстоятельствами внутренней политики США.

Кроме того, российский лидер отверг возможность большой сделки с Вашингтоном по Сирии. «Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем», — подчеркнул российский президент.