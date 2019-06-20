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Госдума объяснила отсутствие прямых линий в других странах 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ФБА «Экономика Сегодня» передает слова заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, объяснившего, почему формат «прямой линии» с президентом уникален.
— Ни один глава государства в мире не согласится на подобный диалог, когда ему может быть задан крайне неудобный вопрос, — отмечает Водолацкий.
Кроме того, заместитель председателя заявил, что лидерам некоторых стран «не хватит умственных способностей», что бы оперировать таким же количеством информации, как президент РФ Владимир Путин.
Однако по словам Водолацкого, прямой диалог является уникальной возможностью услышать граждан страны, а также решить важные проблемы быстро и «без проволочек», сообщает rueconomics.ru.
Напоминаем, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени и продлился четыре часа восемь минут. За это время президент ответил на 81 вопрос россиян.
Политолог Георгий Федоров рассказал, что для него основным сюрпризом в ходе прямой линии стали вопросы, поступившие от граждан Украины. А вот политолог Георгий Бовт заявил, что не услышал ничего неожиданного.
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Политика , Георгий Федоров , Георгий Бовт , Владимир Путин , Госдума , ФБА "Экономика сегодня"
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