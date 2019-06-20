Россия не намерена навязывать свое влияние другим государствам, стремясь к статусу сверхдержавы. Об этом журналистам в четверг заявил президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии.
"Мы не стремимся к этому статусу, потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее. Это контрпродуктивно, это слишком затратно и не имеет исторических перспектив", — сказал он, отвечая на вопрос, является ли сейчас Россия сверхдержавой.