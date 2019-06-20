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Путин прокомментировал расследование по MH17 

RT на русском + ещё 3 34 минуты назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
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«Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на её плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели, и было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств», — сказал Путин.
Он добавил, что у России есть своя версия, она была представлена.
«Но, к сожалению, нас никто слушать не хочет», — отметил российский лидер.
По его словам, если не будет диалога, то не будет и ответов на вопросы.
«Кто разрешил полёты над зоной боевых действия? Россия что ли? Нет… Там много очень вопросов. А на них не отвечают… Просто назначили виновных. Нас такой подход к расследованию не устраивает», — добавил Путин.
Ранее премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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Политика , Видео , Владимир Путин
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