В Совфеде назвали ожидаемым решение ЕС продлить санкции по Крыму

«Это ожидаемое решение. Они связаны круговой порукой: многие из представителей Евросоюза делают заявление о том, что санкции надо отменять, они наносят урон ЕС. А когда доходит до принятия решения, они автоматом принимают решение о продлении санкций», — отметил сенатор.

Цеков считает, что в течение пяти лет Евросоюз может прийти к решению снять санкции ввиду их неэффективности.

«Вряд ли придёт в ближайшие два-три года, на этой уйдёт пять, а, возможно, и больше лет. Они отменят санкции, потому что будут понимать их неэффективность и вред собственным странам», — заключил он.

Ранее Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма до 23 июня 2020 года.