Путин рассказал о неосуществимом желании

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что хочет свободно и неузнаваемо отдохнуть.

При этом президент отметил, что такое желание неосуществимо.

«Я бы действительно хотел отдохнуть свободно, неузнаваемо. Но я понимаю, что это нереалистично, что это невозможно», — сказал Путин.

Отвечая на вопрос о том, как он борется с ленью, президент сказал, что есть лишь один способ побороть лень — начать работать. Путин добавил, что психологи считают лень нормальным состояние человека, свидетельствующем о том, что организму нужен отдых.