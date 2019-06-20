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Путин рассказал о неосуществимом желании 

Рамблер + ещё 12 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии признался, что хочет свободно и неузнаваемо отдохнуть.
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При этом президент отметил, что такое желание неосуществимо.
«Я бы действительно хотел отдохнуть свободно, неузнаваемо. Но я понимаю, что это нереалистично, что это невозможно», — сказал Путин.
Отвечая на вопрос о том, как он борется с ленью, президент сказал, что есть лишь один способ побороть лень — начать работать. Путин добавил, что психологи считают лень нормальным состояние человека, свидетельствующем о том, что организму нужен отдых.
Политика , Владимир Путин
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