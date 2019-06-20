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Путин заявил о важности диалога между Россией и США 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном. Об этом он заявил в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
Он ответил на вопрос о целесообразности встречи с президентом США Дональдом Трампом и оценил возможность навязывания американской стороной своей повестки.
«Я не думаю, что кто-то пытается нас в чём-то продавить. Представляется, что все понимают, что это маловероятно. Но диалог, конечно, нужен, вы правильно сказали», — отметил российский лидер.
По его словам, у Вашингтона своё представление о решении тех или иных вопросов, а у Москвы — своё.
При этом российский лидер подчеркнул, что без диалога найти консенсус невозможно.
Ранее Путин оценил шансы заключения «большой сделки» с США по Сирии.
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Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , НТВ , Москва
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