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Путин оценил возможность возврата к социализму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 4 часа назад
Фото: Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, возможен ли возврат страны к социализму.
Путин сам зачитал вопрос.
«Вы сказали, что назад дороги к социализму нет, а капитализм ничего не дал. Почему тогда не спросили людей?»
«Людей спрашивали. В начале 90-х годов. И несмотря на то, что 74% проголосовало за сохранение СССР, потом об этом не вспомнили. Представители народа в РСФРС потом проголосовали за роспуск», — заявил Путин.
Он указал, что вопрос, видимо, задал сторонник левых взглядов, однако именно Компартия распустила его.
«Возможен ли возврат? Социализм в полном объеме — маловероятно. Страна другая стала. Это возможно только через очень тяжелые внутренние конфликты. Нам они нужны? Политические силы таких взглядов могут контролировать страну, я этого не исключаю. Они могут завоевать симпатию людей и закрепиться в верхних эшелонах власти. Но будет ли это хорошо? Я не знаю», — сказал Путин.
По его словам, одно дело — все национализировать, другое дело, чтобы это хорошо работало.
«Элементы госвлияния и госрегулирования есть и сейчас. Это отдельная дискуссия», — подытожил Путин.
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Политика , Владимир Путин
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