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Путин заявил об обострении проблемы фейков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил об обострении проблемы фейковых новостей в Сети.
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, предложил ввести в России уголовную ответственность за распространение фейков.
Президент в ответ призвал не торопиться с такими мерами.
«Раньше у нас вообще никакой ответственности за такое не было. Давайте для начала посмотрим на практику применения нового закона, а потом уже будем решать вопрос об его ужесточении», — ответил Путин.
При этом Путин признал обострение проблемы фейковых новостей.
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