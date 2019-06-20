Путин заявил об обострении проблемы фейков 

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил об обострении проблемы фейковых новостей в Сети.
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, предложил ввести в России уголовную ответственность за распространение фейков.
Президент в ответ призвал не торопиться с такими мерами.
«Раньше у нас вообще никакой ответственности за такое не было. Давайте для начала посмотрим на практику применения нового закона, а потом уже будем решать вопрос об его ужесточении», — ответил Путин.
При этом Путин признал обострение проблемы фейковых новостей.