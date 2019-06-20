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Путин поручил решить вопрос дагестанских ополченцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: кадр видео
Президент Владимир Путин в рамках прямой линии поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.
Ополченец из дагестанского Ботлиха попросил президента создать статус ополченца-участника боев 20-летней давности, напомнив, что в 90-е годы ополченцы первыми успешно вступили в бой с боевиками в республике. Также житель Ботлиха попросил Путина разрешить поднять бокал «за ваше здоровье, за победу».
Вспоминая об этих событиях, Путин сказал: «Ко мне тогда обратились и сказали — не может Россия защитить нас, тогда дайте нам оружие». По словам президента, его тогда поразили эти слова.
«Или подходили люди, спрашивали, почему не бьет артиллерия, и командиры наши отвечали — жалко, там ведь дома ваши. И ответ был: Не жалко, бейте», — вспомнил президент.
Путин пообещал жителям Ботлиха, боровшимся с боевиками, принять решение о статусе ополченца, приравняв их к участникам боевых действий.
Глава государства также заявил, что благодарен дагестанцам, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году.
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Политика , Другое , Владимир Путин
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