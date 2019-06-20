Путин поручил решить вопрос дагестанских ополченцев

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с боевиками на Северном Кавказе.

Ополченец из дагестанского Ботлиха попросил президента создать статус ополченца-участника боев 20-летней давности, напомнив, что в 90-е годы ополченцы первыми успешно вступили в бой с боевиками в республике. Также житель Ботлиха попросил Путина разрешить поднять бокал «за ваше здоровье, за победу».

Вспоминая об этих событиях, Путин сказал: «Ко мне тогда обратились и сказали — не может Россия защитить нас, тогда дайте нам оружие». По словам президента, его тогда поразили эти слова.

«Или подходили люди, спрашивали, почему не бьет артиллерия, и командиры наши отвечали — жалко, там ведь дома ваши. И ответ был: Не жалко, бейте», — вспомнил президент.

Путин пообещал жителям Ботлиха, боровшимся с боевиками, принять решение о статусе ополченца, приравняв их к участникам боевых действий.

Глава государства также заявил, что благодарен дагестанцам, которые помогли сохранить территориальную целостность России в 1999 году.