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«Банда патриотов»: Путин раскритиковал руководство РФ в 90-е 

Рамблер + ещё 7 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии отметил, что правящая партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность за непопулярные, но необходимые решения и напомнил о разрухе 1990-х годов.
Сегодня в ходе прямой линии президенту задали вопрос, куда Россию ведет "банда патриотов" во главе с "Единой Россией". Владимир Путин ответил, что не хотел бы использовать такое название и напомнил о тех, «кто стоял у руля в 90-х».
«Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если это произошло, есть и такие, которые за это ответственность должны нести», — сказал Путин.
Путин также заступился за «Единую Россию», пояснив, что члены партии «берут на себя ответственность, в том числе за реализацию не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений».
«Это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге», — заявил он.
Комментарии6
Политика , Владимир Путин , Единая Россия
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