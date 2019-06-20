«Банда патриотов»: Путин раскритиковал руководство РФ в 90-е

Сегодня в ходе прямой линии президенту задали вопрос, куда Россию ведет "банда патриотов" во главе с "Единой Россией". Владимир Путин ответил, что не хотел бы использовать такое название и напомнил о тех, «кто стоял у руля в 90-х».

«Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах. Но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка, мы утратили оборонку, мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если это произошло, есть и такие, которые за это ответственность должны нести», — сказал Путин.

Путин также заступился за «Единую Россию», пояснив, что члены партии «берут на себя ответственность, в том числе за реализацию не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений».