Путин поручил вывезти россиян из Грузии 

Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий гражданское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент также поручил правительству России обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии.
Путин рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию на время запрета полетов.
Накануне в Тбилиси прошли массовые акции протеста, поводом для которых стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Гаврилов открыл Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера парламента, и обратился к депутатам по-русски, чем вызвал недовольство грузинской оппозиции.