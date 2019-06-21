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Путин поручил вывезти россиян из Грузии 

Рамблер + ещё 23 2 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий гражданское авиасообщение с Грузией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент также поручил правительству России обеспечить возвращение на родину россиян, временно находящихся в Грузии.
Путин рекомендовал туроператорам не продавать путевки в Грузию на время запрета полетов.
Накануне в Тбилиси прошли массовые акции протеста, поводом для которых стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Гаврилов открыл Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера парламента, и обратился к депутатам по-русски, чем вызвал недовольство грузинской оппозиции.
Политика , Видео , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Грузия
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