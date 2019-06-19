Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума сформировала делегацию в ПАСЕ 

duma.gov.ru 22 минуты назад
Фото: duma.gov.ru
«Мы приняли решение о формировании части делегации Государственной Думы в ПАСЕ. Она будет состоять из 11 депутатов. Возглавит делегацию Петр Толстой. И мы будем ждать, какое решение примет ПАСЕ 24 июня», — сказал парламентским журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.
Он напомнил, что именно на первом заседании летней сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи, «в соответствии с которыми полномочия национальных делегаций по трем основным вопросам должны быть защищены — участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации».
«Если такое решение состоится 24 июня, и ПАСЕ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 июня, в понедельник, отправится в Страсбург», — сказал Председатель ГД.
Однако Вячеслав Володин подчеркнул, что «сейчас можно говорить лишь о том, что со своей стороны мы сделали все для того, чтобы этот диалог состоялся, мы выступаем за равенство всех национальных делегаций. Все решения, которые мы принимаем, они исключительно в интересах граждан нашей страны».
Председатель ГД уточнил, что «из 47 стран 39 на заседании Комитета министров СЕ поддержали изменения в регламент, поддержали необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ. Поэтому будем настроены на позитивный результат».
По словам Вячеслава Володина, сейчас каждая из политических фракций ГД должна определиться, в какую из фракций ПАСЕ войдут их члены делегации.
duma.gov.ru: последние новости
Госдума сформировала делегацию в ПАСЕ Решение приостановить действие ДРСМД поддержали все фракции Госдумы Вячеслав Володин выступил за доработку механизма социального контракта
Комментарии
Политика , Петр Толстой , Вячеслав Володин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление42
Россия начала возвращение в ПАСЕ8
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским24
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17944
«Вам будет стыдно»: Жириновский со скандалом покинул Думу269
Видео
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Политика
00:59
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским
Политика
01:00
Кадыров с войском проник в «Игру престолов»
Общество
03:04
Забыть о домогательствах: сёстер обвинили в убийстве
Криминал Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение