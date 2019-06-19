Госдума сформировала делегацию в ПАСЕ

«Мы приняли решение о формировании части делегации Государственной Думы в ПАСЕ. Она будет состоять из 11 депутатов. Возглавит делегацию Петр Толстой . И мы будем ждать, какое решение примет ПАСЕ 24 июня», — сказал парламентским журналистам Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.

Он напомнил, что именно на первом заседании летней сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи, «в соответствии с которыми полномочия национальных делегаций по трем основным вопросам должны быть защищены — участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации».

«Если такое решение состоится 24 июня, и ПАСЕ примет решение об изменении в регламент, российская делегация вечером 24 июня, в понедельник, отправится в Страсбург», — сказал Председатель ГД.

Однако Вячеслав Володин подчеркнул, что «сейчас можно говорить лишь о том, что со своей стороны мы сделали все для того, чтобы этот диалог состоялся, мы выступаем за равенство всех национальных делегаций. Все решения, которые мы принимаем, они исключительно в интересах граждан нашей страны».

Председатель ГД уточнил, что «из 47 стран 39 на заседании Комитета министров СЕ поддержали изменения в регламент, поддержали необходимость участия российской делегации в работе ПАСЕ. Поэтому будем настроены на позитивный результат».

По словам Вячеслава Володина, сейчас каждая из политических фракций ГД должна определиться, в какую из фракций ПАСЕ войдут их члены делегации.