Россия отреагировала на обвинения в крушении Боинга

Министерство иностранных дел России назвало «абсолютно голословными» заявления Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российских военнослужащих к крушению малайзийского «Боинга» MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителей ведомства, группа «вновь не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства неправомерных заявлений в адрес РФ». В связи с этим у российской стороны «продолжают возникать справедливые вопросы» по поводу качества работы следствия.