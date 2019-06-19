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Россия отреагировала на обвинения в крушении Боинга 

Lenta.ru + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел России назвало «абсолютно голословными» заявления Совместной следственной группы (ССГ) о причастности российских военнослужащих к крушению малайзийского «Боинга» MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителей ведомства, группа «вновь не продемонстрировала ни одного конкретного доказательства неправомерных заявлений в адрес РФ». В связи с этим у российской стороны «продолжают возникать справедливые вопросы» по поводу качества работы следствия.
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