Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление

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В МИД РФ назвали голословными обвинениями заявления ССГ о катастрофе МН17 

ТАСС 22 минуты назад
Заявления, озвученные Совместной следственной группой (СГГ) о причастности российских военнослужащих к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года, являются голословными обвинениями. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.
"Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления, — подчеркнули в ведомстве. — В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности".
"Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений", — отметили на Смоленской площади.
В ведомстве подчеркнули, что Россия будет и впредь оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17.
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Политика , Видео , Boeing , МИД
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