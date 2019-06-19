Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление

В МИД РФ назвали голословными обвинениями заявления ССГ о катастрофе МН17

Заявления, озвученные Совместной следственной группой (СГГ) о причастности российских военнослужащих к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года, являются голословными обвинениями. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ

"Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления, — подчеркнули в ведомстве. — В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности".

"Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ, в этот раз так же не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений", — отметили на Смоленской площади.

В ведомстве подчеркнули, что Россия будет и впредь оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17.