Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским

Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео Жириновского с заседания Госдумы

Политик покинул зал из-за отказа коллег принять законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.

Сидящих в зале депутатов Жириновский назвал "предателями русского народа".

ЛДПР предложила упростить выдачу российский паспортов тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность.

"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства", — возмутился глава ЛДПР.

Затем Жириновский покинул заседание, заявив, что ему "противно находиться" в одном зале с парламентариями, отклонившими его предложение.