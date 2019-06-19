Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским

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Опубликовано видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским 

РИА Новости 1 час назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео Жириновского с заседания Госдумы.
Политик покинул зал из-за отказа коллег принять законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.
Сидящих в зале депутатов Жириновский назвал "предателями русского народа".
ЛДПР предложила упростить выдачу российский паспортов тем, у кого один из родителей может документально подтвердить национальность.
"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства", — возмутился глава ЛДПР.
Затем Жириновский покинул заседание, заявив, что ему "противно находиться" в одном зале с парламентариями, отклонившими его предложение.
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Политика , Видео , Госдума , ЛДПР , РЕН ТВ
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