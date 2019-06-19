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Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы 

РИА Новости + ещё 6 52 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект депутатов ЛДПР, упрощающий порядок получения гражданства РФ для иностранных граждан, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.
В начале заседания Жириновский возмутился тем, что Дума длительное время не может рассмотреть этот законопроект, который был внесен еще в 2016 году.
"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают — немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений… Я в качестве протеста покидаю зал", — заявил Жириновский и покинул зал пленарных заседаний.
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Комментарии38
Политика , Видео , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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