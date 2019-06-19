«Вам будет стыдно»: Жириновский покинул заседание Госдумы

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект, в котором предлагалось упростить процесс получения российского гражданства для иностранцев, если один из их родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.

В начале заседания Жириновский возмутился, что парламентарии откладывают рассмотрение инициативы с 2016 года. Он заявил, что депутатам будет стыдно, когда их потомки узнают, что они отказали русским в ускорении принятия гражданства.