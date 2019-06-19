Владимир Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа депутатов рассматривать предложенный ЛДПР законопроект об упрощении получения гражданства России для иностранных граждан русского происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект, в котором предлагалось упростить процесс получения российского гражданства для иностранцев, если один из их родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.
В начале заседания Жириновский возмутился, что парламентарии откладывают рассмотрение инициативы с 2016 года. Он заявил, что депутатам будет стыдно, когда их потомки узнают, что они отказали русским в ускорении принятия гражданства.
«Вам будет стыдно <…> Все государства дают — немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений… Я в качестве протеста покидаю зал», — заявил Жириновский и вышел из зала заседаний.