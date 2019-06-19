Раскрыто влияние жары на прямую линию с Путиным

На количество задаваемых президенту России Владимиру Путину вопросов влияет даже жара, однако интерес к прямой линии по-прежнему огромен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в среду, 18 июня.

«Когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере», — сказал официальный представитель Кремля, комментируя вариативность числа обращений от года к году.

Песков не стал отвечать на вопрос о стоимости организации прямой линии. По его словам, эту информацию целесообразней запрашивать у представителей телеканалов. «Это не проект администрации президента », — напомнил он.

Прямая линия с российским лидером пройдет в четверг, 20 июня. Эфир начнется в 12:00 по московскому времени.

В прошлом году мероприятие состоялось 7 июня и продлилось более четырех часов. Тогда же был изменен формат линии: в студии не было гостей.

Самая первая прямая линия прошла в 2001 году, президенту поступило более 400 тысяч вопросов.