В России запретили чрезмерно повышать тарифы на услуги ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное увеличение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции, пишут Вести Недвижимость.

Что изменится? Сейчас для регионов устанавливаются индексы роста платы для ЖКХ, однако ряд оснований позволяет повышать индексы. И не все основания справедливы. Благодаря новому документу оснований для роста цен станет меньше.