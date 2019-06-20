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В России запретили чрезмерно повышать тарифы на услуги ЖКХ 

Inmyroom + ещё 18 20 июня 2019
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает необоснованное увеличение цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции, пишут Вести Недвижимость.
Что изменится? Сейчас для регионов устанавливаются индексы роста платы для ЖКХ, однако ряд оснований позволяет повышать индексы. И не все основания справедливы. Благодаря новому документу оснований для роста цен станет меньше.
По словам Дмитрия Медведева, теперь тарифный дисбаланс не получится устранить, перекладывая издержки на россиян. Кроме того, регионы обязаны будут согласовывать все превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой.
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Политика , Дмитрий Медведев , ФАС
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