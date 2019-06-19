Кремль заявил о стагнации минских соглашений

В Кремле отмечают стагнацию в выполнении минских соглашений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его цитирует ТАСС в среду, 19 июня.

По его словам, в ходе консультаций в нормандском формате необходимо провести рекогносцировку. Москву на встрече на уровне помощников глав государств представит Юрий Ушаков или Владислав Сурков , уточнил он.

В конце мая Дмитрий Песков заявил, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения политической команды нового президента Украины. Он подчеркнул, что в Москве нормандский процесс считают основой в вопросе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.