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В Кремле не видят смысла в обсуждении крушения МН17 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что обсуждать новые данные по расследованию обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 не имеет смысла, пока соответствующий документ не будет опубликован. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он также заметил, что Россия не принимала никакого участия в осуществлении расследовании причин катастрофы, несмотря на то, что страна заявляла о своей готовности стать частью экспертной комиссии.
"Поэтому наше отношение к этому расследованию очень хорошо известно", — добавил Песков.
Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком. Находившиеся на борту 298 человек погибли.
Ранее сообщалось, что совместная следственная группа (ССГ) проведет пресс-конференцию по расследованию крушения МН17, на которой раскроют имена ответственных за катастрофу.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Boeing
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