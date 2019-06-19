Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В. Жириновский предложил каждому депутату смотреть «Прямую линию» президента РФ стоя 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил каждому депутату смотреть «Прямую линию» президента России Владимира Путина стоя, придав тем самым торжественность мероприятию. Об этом он заявил в ходе заседания Госдумы.
«Насколько я правильно понял, завтра мы все должны смотреть «Прямую линию». Я предлагаю придать ей более торжественный характер. Пусть каждый депутат в своем кабинете стоя слушает все выступления «Прямой линии», — сказал В. Жириновский.
По его словам, такой просмотр будет более «чувствительным». «Чтобы это не было так: да ладно, пойду чай попить. Не выходить из кабинета с 12:00 до окончания», — добавил В. Жириновский.
«Прямая линия с В. Путиным» пройдет в 17 раз 20 июня 2019 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Президент России уволил генерал-майоров полиции Ю.Девяткина и А.Пучкова В ЦИК заявили о создании в России мобильных пространств для избирателей Президент РФ подписал закон об отмене трудовых патентов для организующих WorldSkills в России иностранцев
Политика , Владимир Жириновский , Владимир Путин , Госдума , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН1754
Бойня в Москве: СК возбудил дело90
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку780
Зеленского осудили за сексизм13
Найден мертвым депутат Рады75
Видео
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
01:25
Найден мертвым депутат Рады
Происшествия В мире
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
02:52
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение