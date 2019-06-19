В. Жириновский предложил каждому депутату смотреть «Прямую линию» президента РФ стоя

«Насколько я правильно понял, завтра мы все должны смотреть «Прямую линию». Я предлагаю придать ей более торжественный характер. Пусть каждый депутат в своем кабинете стоя слушает все выступления «Прямой линии», — сказал В. Жириновский.

По его словам, такой просмотр будет более «чувствительным». «Чтобы это не было так: да ладно, пойду чай попить. Не выходить из кабинета с 12:00 до окончания», — добавил В. Жириновский.

«Прямая линия с В. Путиным» пройдет в 17 раз 20 июня 2019 г.