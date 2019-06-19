Почему в Армении недовольны послом России

Посол РФ Армении встретился с опальным вторым президентом республики Робертом Кочаряном . Дипломат не мог не знать, что подобный жест вызовет недовольство действующей армянской власти, для которой «посадка» Кочаряна стала уже «делом принципа». Но и для Москвы дело принципа — всеми силами ограждать от уголовного преследования бывших лидеров постсоветских республик. Кроме того, встреча российского посла с Кочаряном может также свидетельствовать о кардинальной смене тактики — теперь Москва не только выстраивает диалог с действующей властью, но и, по примеру США , устанавливает контакты с различными представителями оппозиции.

За пределами политического поля

17 июня глава парламентской комиссии по внешним связям республики Рубен Рубинян сообщил: посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД республики из-за состоявшейся встречи со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Сегодня после заседания комиссии, в рамках которого была обсуждена встреча посла РФ с Кочаряном, я переговорил с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном. Он проинформировал меня, что на самом деле посол в этой связи в минувшую пятницу (14 июня. — News.ru) был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении, — написал Рубинян у себя в Facebook.

Накануне встречу Копыркина и Кочаряна осудил спикер Нацсобрания (парламента) Арарат Мирзоян. По его словам, хотя власти России с уважением относятся к суверенитету Армении и не будут оказывать на Ереван давление по внутриполитическим вопросам, от встречи с Кочаряном российскому послу следовало отказаться, поскольку «уголовные обвинения, предъявленные Кочаряну, ставят этого человека немного за пределы чисто политического поля».

Впрочем, представители МИД республики публично воздержались от каких-либо претензий: на заседании парламентской комиссии по внешним связям замглавы МИД Армении Григор Ованесян заявил, что у ведомства нет претензий к российскому дипломату. В посольстве РФ в Армении пояснили, что «посол регулярно встречается с представителями общественно-политических и деловых кругов Армении», при этом не раскрыли содержание встречи.

Дело чести

Уголовное дело против Кочаряна тянется с июля 2018 года. Тогда специальная следственная служба Армении предъявила ему обвинение в «свержении конституционного строя» — ещё во время выступлений оппозиции 1 марта 2008 года. Кочаряну вменили приказы силовикам разогнать акции протеста, в результате чего погибло 10 человек, более 200 получили ранения. При этом президент, у которого уже истекал срок полномочий, таким образом помог справиться с волнениями в стране перед вступлением в должность Сержа Саргсяна . Поэтому преследование Кочаряна (после свержения Саргсяна весной 2018-го) эксперты расценили как попытку премьера Никола Пашиняна «зачистить» политическое пространство от представителей предыдущего правящего класса.

В течение 2018–2019 годов Кочарян дважды подвергался аресту: первый раз был освобождён апелляционным судом, второй — отпущен апелляционным судом в мае 2019-го под залог. Это спровоцировало массовые выступления сторонников Пашиняна, а сам премьер объявил о начале масштабной судебной реформы. Таким образом новая армянская власть продемонстрировала, что «дело 1 марта» имеет для неё принципиальное значение.

Кремль неоднократно выражал несогласие с преследованием Кочаряна и придерживался позиции, что действия нового руководства Армении идут вразрез с достигнутыми между различными политическими силами республики договорённостями. Они предполагают в том числе отказ от уголовного преследования представителей предыдущей администрации.

Смена внешней политики

С формальной точки зрения посол имеет право встречаться с тем, с кем он хочет, — точно таким же образом ведут себя представители большинства государств, в первую очередь США, указывает News.ru эксперт.

старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО

Сергей Копыркин не мог не догадываться о том, что эта встреча вызовет негативную реакцию в правящих кругах Армении. Кроме того, он мог бы встретиться с Кочаряном тайно, но в итоге этой встрече была придана огласка. Таким образом, предположительно, Кремль демонстрирует Пашиняну, что Кочарян по-прежнему остаётся «другом Путина» и тем человеком, с которым часть российского правящего класса продолжает поддерживать тесные связи.

В то же время, встречаясь с опальным вторым президентом Армении, посол РФ в республике продемонстрировал открытость и готовность выстраивать диалог со всеми силами в стране, что свидетельствует о новом подходе в политике России в странах бывшего СССР, полагает эксперт.

Российское внешнеполитическое ведомство теперь старается выстраивать диалог не только с властью, но и с представителями всех политических сил в стране. В эту же логику укладывается встреча посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича с представителями оппозиции в апреле 2019 года. Часть нового подхода к внешней политике — встреча Копыркина и Кочаряна. Сергей Копыркин, напомню, был назначен послом в апреле 2018 года и уже продемонстрировал открытость и готовность встречаться и вести диалог со всеми силами в стране, что зачастую нетипично для работающих на постсоветском пространстве дипломатов «старой школы», — отметил Алексей Токарев.

До недавнего времени в России было принято поддерживать контакты исключительно с представителями находящейся у власти элиты бывших советских республик, что в случае переворотов и «революций» угрожало резким ухудшением отношений с Москвой, как это было на Украине в 2014-м году. Сейчас в Кремле стараются, по примеру США, выстраивать диалог со всеми политическими силами в странах постсоветского пространства, и одним из первых признаков смены политики стала «революция» в Армении, когда российское руководство решило не поддерживать до конца Сержа Саргсяна и стало налаживать контакты со сторонниками Пашиняна, полагает Токарев.

Своих не бросаем

Для постсоветского пространства с конца 2000-х годов характерна тенденция, когда бывшие представители правящей элиты рискуют в случае переворота оказаться в оппозиции, указывает научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев . Но Москве удавалось наладить со свергнутыми политиками продуктивные двусторонние отношения и потому продолжает оказывать им поддержку.

Александр Караваев,

научный сотрудник Института экономики РАН:

В случае с Кочаряном можно говорить даже о дружеских отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Это уже не первый сигнал не трогать Кочаряна, идущий от Кремля к новой армянской власти. Достаточно вспомнить, что 31 августа 2018 года Владимир Путин лично поздравил второго президента Армении с днём рождения.

С одной стороны, Россия продолжает выстраивать диалог с администрацией Пашиняна, стараясь минимизировать противоречия ради будущего евразийской интеграции республики, с другой — Москва не откажется от официальных контактов с оказавшимися в опале представителями прошлой правящей элиты Армении, уверен Караваев.

Для Кремля принципиально важно не допускать уголовного преследования или репрессий по отношению к бывшим руководителями республик — это одна из характерных черт политики России на постсоветском пространстве, утверждает ещё один эксперт.

координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН

Это не касается таких одиозных персонажей, как Михаил Саакашвили, но в остальных случаях Кремль старается защищать экс-лидеров. В Российской Федерации готовы даже признать смену власти в той или иной бывшей советской республике в результате Майдана, но при этом будут настаивать на неприкосновенности уходящего руководства. Сейчас в Армении Россия таким образом подаёт сигнал Пашиняну и его сторонникам не «трогать» Кочаряна, и это уже не первый подобный «намёк».

Кочарян в Армении — отыгранная фигура, он не пользуется поддержкой населения и не представляет серьёзную политическую силу. Поэтому позиция Кремля, вставшего на его защиту, скорее, дело принципа, чем попытка поддерживать в лице второго президента оппозицию Никола Пашиняна, заключает Скаков.