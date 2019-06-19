Пескова спросили о встрече Путина и Трампа 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА "Новости".
По его словам, график российского лидера на саммита G20 в японской Осаке находится в разработке.
"У нас пока нет никаких новостей по этой теме", — заявил Песков.
По его словам, также неизвестно, будет ли встреча Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.
Саммит "большой двадцатки" в японской Осаке пройдет 28-29 июня.