Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщается на сайте Кремля.

«Президент провел совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

Трансляция прямой линии будет идти в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также будет доступна пользователям соцсетей.

Прием вопросов начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы. По данным на 9:00 мск всего поступило 1 053 326 вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС.

Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 млн обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

Смотрите «Прямую линию с Владимиром Путиным» на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в четверг, 20 июня в 11:55. Телеверсия общения президента с россиянами выйдет в эфир в 00:00.