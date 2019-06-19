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Путин провел совещание по подготовке прямой линии 

Мир24 + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщается на сайте Кремля.
«Президент провел совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.
В совещании приняли участие глава администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник главы государства Андрей Белоусов, пресс-секретарь Дмитрий Песков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.
Трансляция прямой линии будет идти в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «МИР», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также будет доступна пользователям соцсетей.
Прием вопросов начался с 8:00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы. По данным на 9:00 мск всего поступило 1 053 326 вопросов, в том числе 616,5 тысячи по телефону и 291,3 по СМС.
Прямая линия с президентом России в 2018 году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 млн обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.
Смотрите «Прямую линию с Владимиром Путиным» на телеканалах «МИР» и «МИР 24» в четверг, 20 июня в 11:55. Телеверсия общения президента с россиянами выйдет в эфир в 00:00.
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Комментарии5
Политика , Интернет , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Андрей Белоусов , Сергей Кириенко , Константин Эрнст , Олег Добродеев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , ВГТРК , Вести ФМ , НТВ
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