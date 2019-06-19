В России отреагировали на выдвинутое Меркель условие снятия санкций

По его словам, Россия является не стороной конфликта, а гарантом выполнения минских договоренностей.

Морозов добавил, что все будет зависеть от президента Украины Владимира Зеленского , который до сих пор не предпринял никаких действий для разрешения конфликта на территории Донбасса.

«Главное — это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и в международном сообществе», — заявил политик.

Ранее Меркель во время своего выступления на совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что санкции с России могут быть ослаблены только в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Она добавила, что не обсуждала с президентом Украины вопрос расширения антироссийских ограничительных мер.