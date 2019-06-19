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В России отреагировали на выдвинутое Меркель условие снятия санкций 

Lenta.ru + ещё 3 37 минут назад
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал условия канцлера Германии Ангелы Меркель о снятии антироссийских санкций в беседе с RТ.
По его словам, Россия является не стороной конфликта, а гарантом выполнения минских договоренностей.
Морозов добавил, что все будет зависеть от президента Украины Владимира Зеленского, который до сих пор не предпринял никаких действий для разрешения конфликта на территории Донбасса.
«Главное — это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и в международном сообществе», — заявил политик.
Ранее Меркель во время своего выступления на совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что санкции с России могут быть ослаблены только в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Она добавила, что не обсуждала с президентом Украины вопрос расширения антироссийских ограничительных мер.
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Политика , cанкции , Игорь Морозов , Владимир Зеленский , Совет Федерации , Германия
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