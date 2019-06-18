Кадыров связался с МКС

Кадыров пригласил космонавта в Грозный после возвращения последнего на Землю. При этом глава республики пошутил:

«Только меня в космос не приглашайте».

Кононенко принял приглашение, а также рассказал главе республики о наблюдении чеченской столицы из космоса.

«Рамзан Ахматович, очень хорошо видел город Грозный, я делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче», —

отметил он.

«В программе специальной подготовки космонавтов много общего с тем, что требуется для подготовки людей в спецназе»,

— отметил Власов. По его словам, в Чечне им удастся интегрировать значительную часть подготовки.