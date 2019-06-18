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Кадыров связался с МКС 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции (МКС) командиром экипажа Олегом Кононенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Кадыров пригласил космонавта в Грозный после возвращения последнего на Землю. При этом глава республики пошутил:
«Только меня в космос не приглашайте».
Кононенко принял приглашение, а также рассказал главе республики о наблюдении чеченской столицы из космоса.
«Рамзан Ахматович, очень хорошо видел город Грозный, я делал снимок в 2015 году и в этом году, город разросся, стал ярче», —
отметил он.
Сеанс прямой связи состоялся на встрече Кадырова с делегацией Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина во главе с Павлом Власовым. С лидером Чечни представители Центра обсуждали альпинистскую и воздушно-десантную подготовку российских космонавтов, которая будет проходить в республике на базе Российского университета спецназа.
«В программе специальной подготовки космонавтов много общего с тем, что требуется для подготовки людей в спецназе»,
— отметил Власов. По его словам, в Чечне им удастся интегрировать значительную часть подготовки.
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Комментарии
Политика , Наука и техника , Рамзан Кадыров , Павел Власов , Олег Кононенко , Центр подготовки космонавтов , Грозный , Чеченская Республика
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