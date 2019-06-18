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Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
России не следует возвращаться в ПАСЕ на любых условиях, в том числе соглашаясь на любые ограничения, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любыми средствами.
"Готов подписаться под формулировкой Меркель, но с "противоположного угла", то есть применительно к позиции российской стороны", — сказал сенатор.
По его словам, "возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными хоть в чем-либо полномочиями, для нашей делегации неприемлемо".
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
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Политика , Ангела Меркель , Константин Косачев , Совет Европы , Совет Федерации , РИА Новости , Германия
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