Косачев прокомментировал слова Меркель о возвращении России в ПАСЕ

Константин Косачев. России не следует возвращаться в ПАСЕ на любых условиях, в том числе соглашаясь на любые ограничения, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любыми средствами.

"Готов подписаться под формулировкой Меркель, но с "противоположного угла", то есть применительно к позиции российской стороны", — сказал сенатор.

По его словам, "возвращение в ПАСЕ любыми средствами, в том числе через согласие с ограниченными хоть в чем-либо полномочиями, для нашей делегации неприемлемо".

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.