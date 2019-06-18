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Лавров не исключил встречу Путина и Мадуро «в обозримом будущем» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Встреча президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро «в обозримом будущем» не исключена, но конкретные контакты на данный момент не запланированы. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Насчёт заявления президента Венесуэлы о том, что он планирует встретиться с президентом России — да, мы всегда готовы общаться с нашими венесуэльскими коллегами на высшем и высоком уровнях, такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем», — отметил Лавров.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что при необходимости визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным возможно организовать в сжатые сроки.
Как указал дипломат, Москву с венесуэльской стороны уже посетили глава МИД Хорхе Арреаса, исполнительные вице-президенты, а также руководители силовых и экономических ведомств.
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Комментарии
Политика , Николас Мадуро , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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