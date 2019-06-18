В Совфеде оценили заявление Меркель об условии снятия санкций

«Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных — главное, что может восстановить мир в Донбассе. На сегодняшний день происходит обратная картина», — заявил Морозов.

По его словам, всё будет зависеть лишь от президента Украины Владимира Зеленского . В данный момент он не предпринимает никаких действий для разрешения конфликта в Донбассе.

Сенатор также напомнил, что Россия является не стороной конфликта, а гарантом выполнения минских договорённостей.

«Зеленский должен для себя выработать дорожную карту, как он будет оформлять особый статус ДНР и ЛНР. Главное — это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и международном сообществе», — отметил сенатор.