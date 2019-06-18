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В Совфеде оценили заявление Меркель об условии снятия санкций 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
«Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных — главное, что может восстановить мир в Донбассе. На сегодняшний день происходит обратная картина», — заявил Морозов.
По его словам, всё будет зависеть лишь от президента Украины Владимира Зеленского. В данный момент он не предпринимает никаких действий для разрешения конфликта в Донбассе.
Сенатор также напомнил, что Россия является не стороной конфликта, а гарантом выполнения минских договорённостей.
«Зеленский должен для себя выработать дорожную карту, как он будет оформлять особый статус ДНР и ЛНР. Главное — это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и международном сообществе», — отметил сенатор.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Игорь Морозов , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Совет Федерации , Германия
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