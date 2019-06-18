Россия и США сокращают отношения до вооружений

She will be replaced by Tim Morrison, who joined the NSC last year as adviser for weapons of mass destruction and biodefense. Trump hopes to shift the relationship with Russia to talk more about arms control, including a possible US-Russia-China treaty to replace the defunct INF. — Peter Baker (@peterbakernyt) 18 июня 2019 г. Новость об уходе Фионы Хилл с поста распространил в Twitter базирующийся в Вашингтоне журналист газеты The New York Times Питер Бейкер. По его словам, грядущее назначение на её должность Тима Моррисона связано с надеждами Трампа заключить соглашение между США, Россией и Китаем , которое придёт на смену двустороннему ДРСМД. Также американский лидер хочет в целом сфокусировать диалог с Россией на конкретной области, а именно контроле над вооружениями. С учётом того, что в 2021 году истекает строк действия договора СНВ-III, а Россия и США так и не начали переговоров по его продлению, такая логика выглядит убедительно.

Вместе с тем источник News.ru в Вашингтоне сообщил, что Фиона Хилл давно хотела покинуть свой пост, а время после американо-российского саммита кажется ей наиболее подходящим.

Намерения Трампа сфокусироваться на контроле над вооружениями, сфере, способной дать какой-то результат в американо-российских отношениях, совпали с намерениями Фионы Хилл уйти до начала президентской кампании. Она понимает, что тема России будет ещё более токсична на предстоящих выборах, и ей не хотелось бы в это погружаться. Это её личная инициатива — уйти с хорошим реноме пока ещё возможно, — сказал собеседник News.ru.

Герберта Макмастера и Джона Болтона. При этом он напомнил, что Хилл проработала в Совете нацбезопасности чуть больше двух лет, за которые застала трёх советников Трампа: Майкла Флинна

Информацию о желании Хилл покинуть пост News.ru подтвердил и эксперт по международным отношениям Владимир Фролов . По его словам, специальный помощник Трампа после ухода с поста намерена посвятить себя работе над книгой, а одной из причин её ухода стало отсутствие «перспектив большого успеха на российском направлении».

Хилл была и является одним из ведущих специалистов по России в США. Она неоднократно сопровождала Джона Болтона в ходе его визитов в Москву и присутствовала на встрече Путина и Трампа в Хельсинки. Важными аспектами её биографии можно назвать должность директора по стратегическому планированию Фонда Евразии в Вашингтоне , которую она занимала в 1999-2000 годах, а также работу в Национальном совете по разведке в 2006–2009 годах. До того, как стать специальным помощником Трампа она занимала позицию старшего научного сотрудника департамента Европы в институте Брукингса. Хилл также известна как соавтор вышедшей в 2013 году книги «Владимир Путин. Спецагент в Кремле».

Алексей Никольский /ТАСС /// Джон Болтон и Фиона Хилл

В отличие от Хилл, Моррис специализируется исключительно на вопросах нераспространения и контроля над вооружениями. В настоящий момент он занимает позицию специального помощника президента США по вопросам оружия массового уничтожения и биологической защите. До 2018 года Моррисон был директором по политике в Комитете палаты представителей по вооруженным силам и руководил штабом Подкомитета стратегических сил. Моррисон служил в военно-морском флоте США и имеет степень доктора юриспруденции Школы права университета Джорджа Вашингтона.

Назначение человека с подобной биографией может служить подтверждением планов Трампа сконцентрироваться на проблематике контроля над вооружениями. Двусторонняя повестка в этом вопросе обширна: начиная от разорванного США договора о РСМД и возможного заключения трёхстороннего соглашения с Китаем до необходимости продления СНВ-III и даже новой сделке по иранскому атому. Вместе с тем американские эксперты со скепсисом относятся к подобным инициативам. Если ситуация на приоритетном для Вашингтона направлении выглядит малообещающе, то такие проблемные векторы как Сирия, Украина, КНДР и Венесуэла и вовсе отходят на задний план. С учётом специфики Морриса следует ожидать пробуксовки на этих направлениях.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Максима Сучкова, позиция Морриса по Сирии и Украине будет соответствовать линии администрации Трампа, поэтому каких-либо изменений с его назначением ожидать не стоит. При этом эксперт позитивно смотрит на диалог по контролю над вооружениями.

Если мы исходим из того, что нам с американцами нужно найти какие-то развязки, где мы можем сотрудничать, то назначение такого человека — положительно. Он заточен на тематику контроля над вооружениями. Нам нужно работать над продлением СНВ-III, назначение Морриса может быть хорошим знаком, — сказал Сучков News.ru.

Владимир Фролов придерживается противоположного мнения и напоминает, что Моррис — «человек Болтона, реализующий его повестку на слом режима договоров по контролю над вооружениями».

Поскольку в российско-американских отношениях на ближайший год тема возможности продления СНВ-III будет доминировать, то его назначение выглядело бы логичным, хотя портфель Фионы включал ещё всю Европу. Тим для нас плохой знак — продления СНВ-III не будет, — отметил Фролов News.ru.