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Россия и США сокращают отношения до вооружений 

News.ru 40 минут назад
Фото: Heinrich-Böll-Stiftung/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Грядущая смена специального помощника президента США по России и Европе Фионы Хилл происходит на фоне заметной активизации контактов между двумя странами и возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в конце июня в японской Осаке. Новый кандидат на эту должность — Тим Моррис — эксперт по вопросам контроля над вооружениями. Смена вектора может отражать стремления американского президента восстановить диалог с Россией в конкретной области, однако грядущие выборы в США оставляют для этого мало шансов.
Новость об уходе Фионы Хилл с поста распространил в Twitter базирующийся в Вашингтоне журналист газеты The New York Times Питер Бейкер. По его словам, грядущее назначение на её должность Тима Моррисона связано с надеждами Трампа заключить соглашение между США, Россией и Китаем, которое придёт на смену двустороннему ДРСМД. Также американский лидер хочет в целом сфокусировать диалог с Россией на конкретной области, а именно контроле над вооружениями. С учётом того, что в 2021 году истекает строк действия договора СНВ-III, а Россия и США так и не начали переговоров по его продлению, такая логика выглядит убедительно.
Вместе с тем источник News.ru в Вашингтоне сообщил, что Фиона Хилл давно хотела покинуть свой пост, а время после американо-российского саммита кажется ей наиболее подходящим.
Намерения Трампа сфокусироваться на контроле над вооружениями, сфере, способной дать какой-то результат в американо-российских отношениях, совпали с намерениями Фионы Хилл уйти до начала президентской кампании. Она понимает, что тема России будет ещё более токсична на предстоящих выборах, и ей не хотелось бы в это погружаться. Это её личная инициатива — уйти с хорошим реноме пока ещё возможно, — сказал собеседник News.ru.
При этом он напомнил, что Хилл проработала в Совете нацбезопасности чуть больше двух лет, за которые застала трёх советников Трампа: Майкла Флинна, Герберта Макмастера и Джона Болтона.
Информацию о желании Хилл покинуть пост News.ru подтвердил и эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. По его словам, специальный помощник Трампа после ухода с поста намерена посвятить себя работе над книгой, а одной из причин её ухода стало отсутствие «перспектив большого успеха на российском направлении».
Хилл была и является одним из ведущих специалистов по России в США. Она неоднократно сопровождала Джона Болтона в ходе его визитов в Москву и присутствовала на встрече Путина и Трампа в Хельсинки. Важными аспектами её биографии можно назвать должность директора по стратегическому планированию Фонда Евразии в Вашингтоне, которую она занимала в 1999-2000 годах, а также работу в Национальном совете по разведке в 2006–2009 годах. До того, как стать специальным помощником Трампа она занимала позицию старшего научного сотрудника департамента Европы в институте Брукингса. Хилл также известна как соавтор вышедшей в 2013 году книги «Владимир Путин. Спецагент в Кремле».
Алексей Никольский/ТАСС /// Джон Болтон и Фиона Хилл
В отличие от Хилл, Моррис специализируется исключительно на вопросах нераспространения и контроля над вооружениями. В настоящий момент он занимает позицию специального помощника президента США по вопросам оружия массового уничтожения и биологической защите. До 2018 года Моррисон был директором по политике в Комитете палаты представителей по вооруженным силам и руководил штабом Подкомитета стратегических сил. Моррисон служил в военно-морском флоте США и имеет степень доктора юриспруденции Школы права университета Джорджа Вашингтона.
Назначение человека с подобной биографией может служить подтверждением планов Трампа сконцентрироваться на проблематике контроля над вооружениями. Двусторонняя повестка в этом вопросе обширна: начиная от разорванного США договора о РСМД и возможного заключения трёхстороннего соглашения с Китаем до необходимости продления СНВ-III и даже новой сделке по иранскому атому. Вместе с тем американские эксперты со скепсисом относятся к подобным инициативам. Если ситуация на приоритетном для Вашингтона направлении выглядит малообещающе, то такие проблемные векторы как Сирия, Украина, КНДР и Венесуэла и вовсе отходят на задний план. С учётом специфики Морриса следует ожидать пробуксовки на этих направлениях.
По мнению эксперта Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Максима Сучкова, позиция Морриса по Сирии и Украине будет соответствовать линии администрации Трампа, поэтому каких-либо изменений с его назначением ожидать не стоит. При этом эксперт позитивно смотрит на диалог по контролю над вооружениями.
Если мы исходим из того, что нам с американцами нужно найти какие-то развязки, где мы можем сотрудничать, то назначение такого человека — положительно. Он заточен на тематику контроля над вооружениями. Нам нужно работать над продлением СНВ-III, назначение Морриса может быть хорошим знаком, — сказал Сучков News.ru.
Владимир Фролов придерживается противоположного мнения и напоминает, что Моррис — «человек Болтона, реализующий его повестку на слом режима договоров по контролю над вооружениями».
Поскольку в российско-американских отношениях на ближайший год тема возможности продления СНВ-III будет доминировать, то его назначение выглядело бы логичным, хотя портфель Фионы включал ещё всю Европу. Тим для нас плохой знак — продления СНВ-III не будет, — отметил Фролов News.ru.
Вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-III важным фактором, способным оказать решающее влияние на их реализацию, станет грядущая гонка за пост главы государства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой. Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера позволил действующему президенту чувствовать себя свободнее в вопросе выстраивания отношений с Москвой. Но одновременно с этим представленные в докладе данные дали демократам повод для продолжения собственного расследования в его отношении. Чем ближе дата новых выборов, тем больше информации о предполагаемом российском вмешательстве будет появляться в информационном поле вне зависимости о того, есть оно или нет.
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Политика , Статьи , США , Алексей Никольский , Джордж Вашингтон , Джон Болтон , Роберт Мюллер , Владимир Фролов , Фиона Хилл , Герберт Макмастер , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , New York Times , Китай , Осака
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