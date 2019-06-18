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Видео: Меркель стало плохо на встрече с Зеленским 

Российская Газета + ещё 47 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На опубликованных телеканалом «РЕН-ТВ» кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке во время исполнения национальных гимнов.
Неожиданно Меркель начало трясти. В течение минуты она изменила положение рук около десяти раз. При этом украинский президент никак не отреагировал, не заметив происходящее.
Причиной недомогания канцлера могла стать жара. В Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов.
Напомним, что украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером.
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Политика , В мире , Европа , Погода , Украина , Владимир Зеленский , Германия
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